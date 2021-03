Uno dei problemi della Fiorentina? La mancanza di continuità. Il dato

Tra i tanti difetti della Fiorentina messi in mostra in questa stagione, uno di questi è sicuramente la mancanza di continuità. Pochi alti e tanti bassi, la squadra di Iachini prima e Prandelli poi non riesce a trovare costanza nei propri risultati: a dimostrarlo c’è il fatto che nel campionato in corso mai la Fiorentina ha registrato due vittorie consecutive. Le ultime risalgono alle due partite finali della passata stagione, con i successi contro Bologna e SPAL. Nel ’20-21 non è mai accaduto e la dimostrazione sta nella classifica della Viola, che oscilla pericolosamente.

Dopo una vittoria si dice che la Fiorentina sia salva, dopo una sconfitta che si rischia la retrocessione. La realtà delle cose è che Vlahovic e compagni dovranno sudare sette camicie, e forse più, per arrivare a quei benedetti quaranta punti che valgono la salvezza. Sperando di trovare presto due vittorie consecutive che la metterebbero al riparo da qualsiasi pericolo. Dopodiché, ad obiettivo raggiunto, si potrà cominciare a programmare il futuro.