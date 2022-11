Uno-due allo stomaco e al volto: I due ‘cazzottoni’ rimediati da Gonzalez. Si apre una spaccatura di rilievo

Uno, due. Un colpo allo stomaco e uno al volto, figurati s’intende, per salutarci così, senza rancore. Nicolas Gonzalez parte per il Mondiale, ma intanto si trova a dover incassare due ‘cazzottoni’ arrivatigli dalla Fiorentina.

La prima dedica è quella che gli regala il direttore generale viola, Joe Barone: “Ci sono quelli che fisicamente sono qui e mentalmente stanno pensando al Mondiale” dice, rivolgendosi all’argentino.

La seconda invece porta la firma del tecnico, Vincenzo Italiano: “Un calciatore quando non è a disposizione non lo è solo per problemi fisici. Se qualcuno non è mentalmente al 100% e non si sente di dare contributo alla squadra, è come se fosse infortunato”. Chiaro il concetto Nico?

Una frattura si è aperta, una bella ferita sulla quale ci sarà da lavorare molto per rimarginarla. Ma intanto un bel danno è stato fatto, perché per un motivo o per un altro Gonzalez, che era e resta tecnicamente il miglior giocatore di questa Fiorentina, ha saltato la bellezza dell’80% dei minuti giocati da questa squadra in stagione. Ce la farà l’argentino a recuperare, non diciamo un buon rapporto, ma almeno un rapporto, con la società e lo staff tecnico?