Uno per tutti, tutti per il Franchi: anche Italia Viva di Renzi presenta un emendamento per intervenire sugli stadi

Dopo l’emendamento presentato dal Partito Democratico per velocizzare l’ammodernamento degli stadi, tra cui il Franchi, anche Italia Viva ha presentato il suo testo su tale argomento: “1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di efficentare le strutture degli impianti sportivi esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il soggetto che intenda realizzare l’intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato, collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un campionato professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, anche in deroga agli artt. 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già adottate, può procedere alla demolizione, la trasformazione o la ricostruzione dell’impianto stesso, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da quella originaria.

