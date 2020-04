Uno scambio di prestiti che potrebbe diventare permanente. Ma alla fine, chi ci guadagnerebbe di più?

In questi giorni si è vociferato di un possibile scambio definitivo di prestiti tra Inter e Fiorentina con Dalbert che diventerebbe un giocatore viola e Biraghi rimarrebbe in nerazzurro. Di certo questo sarà uno dei nodi da sciogliere il prima possibile per la società gigliata in vista della prossima finestra di mercato, anche perché la fascia sinistra non sembra avere al momento molti candidati oltre al brasiliano. Sia l’uno che l’altro non hanno mai convinto a pieno durante la loro esperienza a Firenze, anche se c’è da dire che il rendimento di Dalbert è nettamente superiore rispetto a quello fatto vedere a Milano la scorsa stagione. Per il terzino italiano invece le prestazioni sono rimaste più o meno sullo stesso livello anche agli ordini di Conte, nonostante tutti conosciamo l’eccellente livello della rosa dell’Inter.

Se il definitivo scambio andrà in porto chi ci guadagnerebbe? Attualmente si fa fatica a dare una risposta a questa domanda, nonostante i margini di miglioramento sembrano essere più ampi per Dalbert che per Biraghi. L’ex Nizza è in Italia da ormai tre anni, anche se questa è la prima stagione che gioca co continuità; il secondo invece ha giocato più del triplo delle partite dell’altro in Serie A e, a meno di un improvviso exploit non ci si aspetta un grosso cambiamento del suo livello di gioco, anche perché l’età non è più di primissimo pelo.