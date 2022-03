Uno scatenato Sene regala la vittoria alla Fiorentina al Torneo di Viareggio. Pisa battuto, viola in corsa per il passaggio del turno

Dopo la pesante sconfitta all’esordio del Torneo di Viareggio contro i nigeriani di Alex Transfiguration, la Fiorentina Under 18 ha affrontato il Pisa nella gara valevole per la seconda giornata. Una partita da vincere ad ogni costo per i ragazzi di mister Papalato, complice la vittoria del Pisa sul Monterosi nella prima gara del girone. La squadra viola è riuscita ad ottenere il successo nel derby coi nerazzurri, segnando il decisivo gol del 2-1 a tempo pressoché scaduto.

Vantaggio gigliato all’11’, firmato dal solito Sene, autore di un’azione travolgente che ha sopraffatto la difesa pisana. Il Pisa ha risposto con il colpo di testa del francese Coulibaly appena 3 minuti dopo. Partita equilibrata, poi la Fiorentina è rimasta in 10 in virtù del rosso mostrato dall’arbitro a Prati. Il difensore viola ha lasciato in inferiorità numerica la propria squadra rimediando due gialli per due brutti interventi. Traversa viola al 78′, sugli sviluppi di un contropiede, poi più niente o quasi fino al minuto 91. Ancora Sene in gol, grazie ad una dormita della difesa del Pisa. Quarta rete del torneo per il senegalese, la 23esima stagionale di un’annata finora entusiasmante.

La Fiorentina Under 18 si trova ora a 3 punti in classifica dopo due giornate, ed ha agganciato il Pisa. Alle ore 15 Alex Transfiguration affronterà il Monterosi, potendo praticamente ipotecare il passaggio del turno in caso di vittoria. La Fiorentina all’ultimo turno del girone sfiderà il Monterosi, e con una vittoria potrebbe passare il turno. I viola restano così in corsa per l’accesso agli ottavi di finale del Torneo.