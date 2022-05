Uno scatenato Zurkowski per poco non infrange i sogni Scudetto dell’Inter, che però recupera nel secondo tempo e batte l’Empoli Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È da poco terminato il primo dei due anticipi del venerdì di Serie A. Inter-Empoli si è conclusa 4-2 dopo una marea di colpi di scena.

Nel primo tempo si assiste ad un match molto emozionante, nel quale comincia benissimo l’Empoli con 2 gol. Prima Pinamonti su assist del viola Zurkowski e poi Asllani. I presupposti per fare il terzo ci sono, uno viene anche annullato allo stesso Szymon Zurkowski, ma poi esce l’Inter con due possibili rigori che non vengono concessi (giustamente). La partita è riaperta da un autogol di Alessio Romagnoli, mentre il 2-2 vede la firma di Lautaro Martinez con una botta da fuori area. All’intervallo è 2-2 a San Siro.

Nella ripresa, uno stanchissimo Zurkowski viene sostituito da Henderson, dopo un assist e un gol annullato per fuorigioco. Al 64′ l’Inter passa per la prima volta nel match in vantaggio grazie ancora a Martinez che batte Vicario. Allo scadere, Sanchez segna il quarto gol che significa vittoria per la nuova momentanea capolista del campionato.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Milan 77, 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa 25, Venezia 22.