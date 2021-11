Uno scenario nuovo che deve far riflettere Commisso: E’ proprio sicuro che abbiano ragione i suoi collaboratori che si stanno muovendo per cedere Vlahovic a gennaio?

Il vento sembra essere cambiato per il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic. A differenza di quanto accaduto nella gara contro il Cagliari, ieri non ci sono stati fischi quando è apparsa la sua immagine sul maxi schermo dello stadio Franchi all’annuncio delle formazione.

Dopo essere andato a segno tre volte, Dusan è stato “ignorato” dalla Curva Fiesole, ma è stato applaudito da altri settori dello stadio.

Uno scenario nuovo che, scrive La Gazzetta dello Sport stamani, deve far riflettere il presidente Commisso. E’ proprio sicuro il proprietario della Fiorentina che abbiano ragione i suoi collaboratori che si stanno muovendo per cedere il centravanti serbo già nel mercato invernale? Oppure è più corretto dare fiducia e sostenere l’attaccante in questa stagione sperando che con i suoi gol trascini la Fiorentina in Europa con un anno di anticipo rispetto alle intenzioni del proprietario?

Il prossimo test per Vlahovic sarà la partita di sabato contro la Juventus. E quello sarà un incrocio speciale viste le tante voci di mercato che giungono dalla sponda bianconera.