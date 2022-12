Uno spietato Alvarez castiga la Croazia e porta l’Argentina in finale dei Mondiali

Trionfo dell’Argentina nella prima semifinale dei Mondiali in Qatar. L’Albiceleste annichilisce la Croazia con un netto 3-0. Al 34′ Messi apre le danze finalizzando un rigore conquistato dall’ex obiettivo della Fiorentina Julian Alvarez, attualmente in forza al Manchester City. Al 38′ è lo stesso attaccante classe 2000 a siglare il raddoppio in contropiede dopo aver avuto la meglio su un paio di rimpalli.

L’Argentina tambureggia anche nel secondo tempo, ed è sempre Alvarez a calare il tris raccogliendo un grandissimo assist di Messi servito nel mezzo. Alla nazionale allenata da Scaloni non resta che aspettare domani sera per sapere chi sarà il suo avversario in finale tra Francia e Marocco.