Uno stadio iconico, esperienza e qualità da fronteggiare per la Fiorentina. Tutto sul Braga, guai a sottovalutare i portoghesi FOTO

L’urna di Nyon ha parlato, sarà sfida tra Fiorentina e Braga per un posto nella fase ad eliminazione diretta della Conference League 2022-2023. Tecnicamente alla squadra di Italiano è capitata l’avversaria più forte ed accreditata, un collettivo da non sottovalutare ma certamente non si può dire che la Fiorentina parta sfavorita. Lo Sporting Club de Braga è una squadra con esperienza internazionale ed un tecnico che conosce perfettamente l’ambiente. Mister Arthur Jorge ha preso il timone da pochi mesi ma sta già parlando coi risultati. Il Braga è terzo in classifica dietro Benfica e Porto, e sta viaggiando molto spedito in Primeira Liga.

La rosa del club biancorosso è di tutto rispetto, competitiva in ogni zona del campo. Il portiere Matheus è ormai una storica colonna: da 8 anni il brasiliano difende i pali del club portoghese con ottimi risultati. 265 le presenze col Braga dell’estremo difensore cresciuto nell’America Mineiro, ben 61 in campo internazionale. Interessante il terzino destro Fabiano Silva, esperti il centrale Oliveira, ex Sporting Cp ed Eibar, e il terzino sinistro Sequeira. In mezzo dirige il libico Al Musrati, giocatore più di quantità che qualità, Andrè Horta ci mette la fantasia mentre il serbo Racic il fisico.

Sulla trequarti il Braga è zeppo di elementi ficcanti e pericolosi. Ricardo Horta, il capitano (fratello di Andrè), è un calciatore tecnico e intelligente. C’è anche l’ex Genoa Medeiros a dare imprevedibilità, assieme al messicano Lainez, rapido e sgusciante. Banza e Abel Ruiz completano l’attacco che ha in Vitinha, classe 2000, il talento di maggior spessore. La giovane punta portoghese si sta mettendo in luce come uno degli attaccanti più promettenti della propria nazione.

Fantastico lo stadio del Braga, l’Estadio Municipal, un impianto costruito in uno scenario roccioso di grande fascino. Del 2003, lo stadio conta 30000 posti ed ha ospitato gli Europei del 2004 vinti dalla Grecia. La storia recente della squadra lusitana è ricca di piazzamenti importanti (dal 3° al 5° posto). 12 anni fa la finale di Europa League persa col Porto. Una squadra che ha giocato in campo internazionale con continuità e discreti risultati e che la Fiorentina dovrà studiare con attenzione.