Uno tira l’altro (purtroppo). Il dato in controtendenza che preoccupa la Fiorentina

Una stagione in netta controtendenza rispetto al passato. Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, stamani si sottolinea come la Fiorentina, sia purtroppo alle prese con un numero di infortuni molto aumentato rispetto alla scorsa stagione; con lo stop di Jovic dopo sei minuti a Lecce, il conto è salito a sei infortuni muscolari patiti dai giocatori dall’inizio del campionato.

Eppure lo staff viola si era caratterizzato per essere uno dei migliori e dei più efficienti in Italia per prevenzione degli infortuni offrendo percentuali altissime di rendimento; basti pensare che Italiano lo scorso anno ha potuto contare in media sul 97% di disponibilità da parte dei giocatori e la riduzione dei traumi era del 185% in meno rispetto a sei anni prima.

Numeri importanti che avevano trasformato la Fiorentina in un modello che aveva attirato le attenzioni del programma Superquark che a Moena aveva osservato da vicino le pratiche viola anche sull’alimentazione.