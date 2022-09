Uno Zurkowski da ritrovare e valorizzare. Il polacco può essere una risorsa per la Fiorentina

‘Abbiamo provato fino all’ultimo a prendere Zurkowski, dispiaciuto per il ragazzo che ci aveva messo davanti anche a situazioni più importanti’. ‘Volevamo proseguire con Zurkowski ma non è stato possibile’. In coro il presidente dell’Empoli Corsi ed il ds Accardi dopo la chiusura del mercato hanno ribadito la ferma volontà di acquisire il viola Zurkowski. Il centrocampista polacco della Fiorentina è stato in bilico fino all’ultimo istante o quasi. Sembrava tutto fatto per un suo ritorno agli Azzurri, infine però il giocatore è rimasto a Firenze. Il ragazzo sarebbe tornato molto volentieri alla società in cui da tre anni giocava, ma non c’è stata la possibilità. E dire che l’Empoli avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo…

Ora è tempo di ripartire per Zurkowski, che con la Fiorentina ha sicuramente l’opportunità di innalzare il livello della propria carriera. Il calciatore della Polonia è destinato ad entrare stabilmente nelle rotazioni di Italiano, ed al centrocampo gigliato può offrire caratteristiche ulteriori e qualità utili. Fisicità, buoni tempi di inserimento, tiro, le peculiarità dell’ex Gornik, che ora dovrà essere bravo ad integrarsi negli schemi di Italiano, con cui ha comunque preso parte al ritiro per la prima volta.

Il problema alla caviglia accusato con la Cremonese alla prima giornata ha costretto Zurkowski a rimanere fuori fino alla sfida di sabato scorso con la Juventus al Franchi. Adesso il polacco però è recuperato e già da stasera si candida ad una maglia da titolare. I prossimi mesi ci diranno se il calciatore possa avere le carte in regola per imporsi come nuova risorsa nell’organico viola. Un giocatore che sembrava avere molte richieste e destinato a partire, ma che invece non si è mosso dalla Fiorentina e dovrà mettersi in gioco.