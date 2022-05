Un’occasione sprecata in maniera difficile da accettare. La Fiorentina ha messo in evidenza la vera carenza di questa squadra

Vi confesso che al quarto gol della Sampdoria ho deciso che non valeva la pena rinviare ulteriormente la cena con gli amici. Smettere di seguire la partita della Fiorentina poteva solo risparmiarmi altre incazzature e un improvviso e violento ingrossamento del fegato.

Pagelle? A chi? Ai singoli giocatori? Si fa presto: i peggiori sono da 2, i migliori fra il 3 e il 4. Come contro l’Udinese, anzi peggio che contro l’Udinese. I viola, prima ancora di una mediocrità tecnica (sembrava la squadra degli ultimi due campionati), hanno messo in evidenza la vera carenza di questa squadra: la personalità.

Un’occasione sprecata in maniera difficile da accettare. In questa sconfitta ci sono i limiti della rosa attuale e anche quelli di un allenatore tanto brillante nelle scelte vincenti, quanto opaco e balbettante quando la squadra non gira.

Contro la Sampdoria, come contro Salernitana e Udinese, la Fiorentina ha dato il peggio di sé. Colpa di chi è sceso in campo, di chi “guidava” dalla panchina e, ancora più, di chi ha indebolito anziché rafforzato la squadra col mercato di gennaio.

