Un’occhiata alle statistiche: la Fiorentina è la squadra che gioca di più e che tiene di più la palla. Angoli e cross sono un autentico disastro

Attraverso il suo sito ufficiale, la Lega Serie A offre spunti interessanti attraverso quelle che sono le statistiche di queste prime sette giornate di campionato. La Fiorentina si piazza al primo posto in quattro particolari classifiche: cross effettuati, di cui 65 utili, 72 sbagliati (numero in assoluto più alto); angoli calciati con 57 (0 gol); maggior tempo di gioco medio per partita con 99′ 16” (effettivo 54′ 37”) e maggior possesso palla con 33′ 21” (di cui 17′ 46” nella propria metà campo, 15′ 35” nella metà campo avversaria).

Per gli altri dati: 5^ piazza per tiri effettuati con 113 (37 in porta, 42 fuori), 13° posto per Km percorsi con 106.441, ultima per fuorigioco fischiati (5).