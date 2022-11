Un’operazione che ha ottime possibilità di diventare reale. Ballano due contropartite tecniche…e un bel gruzzoletto di milioni

L’operazione Sabiri tra Fiorentina e Sampdoria ha ottime possibilità di diventare reale: lo si legge stamani su La Nazione.

I blucerchiati valutano il marocchino, che può giocare in diversi ruoli, 15 milioni di euro, ma si può chiudere anche per una cifra più bassa, specie se la Fiorentina, come fece a suo tempo con Amrabat, decidesse di acquistare subito il centrocampista per poi lasciarlo in prestito a Genova fino alla fine della stagione.

Alla Samp i viola avrebbero già proposto anche l’inserimento di due contropartite tecniche nell’affare: Zurkowski e Maleh sembrano i più indiziati.