Un’operazione da DIECI milioni che la Fiorentina potrebbe chiudere già a gennaio. Possibile contropartita tecnica nell’affare

Tra gli osservati speciali della Fiorentina nel Marocco che sarà una delle nazionali che parteciperà ai Mondiali del Qatar, ci sarà un elemento che il club di Commisso terrà d’occhio. Si tratta di Abdelhamid Sabiri, fantasista di proprietà della Sampdoria, da tempo finito sul taccuino dell’area tecnica viola.

Sul Corriere dello Sport-Stadio, si legge che questa operazione di mercato potrebbe essere agevolata anche dai buoni uffici che il manager del calciatore, Michelangelo Minieri, ha con la Fiorentina e anche dall’esigenza di liquidità della Samp, che valuta Sabiri 10 milioni di euro. Un affare che potrebbe già concretizzarsi a gennaio.

Non è escluso che in questa operazione la Fiorentina possa valutare di inserire anche il cartellino di una o più mezzali ormai in esubero, da Zurkowski a Maleh, passando per il fuori lista Benassi.