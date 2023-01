Un’operazione per presente e futuro. Gomez è pronto per spiccare il volo ma la Fiorentina deve fare in fretta

Compirà 20 anni il prossimo giugno Valentin Gomez ma è già un profilo ampiamente promesso al calcio europeo. La Fiorentina studia attentamente il prospetto argentino in forza al Velez per rinforzare il reparto arretrato e ampliare la rosa con un difensore di importante prospettiva. Gomez, prodotto del vivaio del Velez, ha destato una grandissima impressione alla prima stagione in patria. Ben 38 presenze per il classe 2003 in tutte le competizioni, a testimonianza della personalità e del carattere del giovane calciatore.

Mancino puro, bravo in impostazione e disinvolto palla al piede, dispone di tecnica di base di ottimo livello. In marcatura Gomez è solido, sebbene non esattamente un cagnaccio, ma sa farsi sentire e lo testimoniano le ammonizioni, 13 in totale; a completare il quadro un doppio giallo ed un rosso diretto. Gomez può agire anche come centrale di sinistra in una difesa a tre. Il giocatore dispone del passaporto spagnolo e questo lo rende ulteriormente appetibile al mercato europeo. Clausola di 10 milioni di dollari per prelevare il prospetto albiceleste.

Il difensore mancino prendere parte al Sudamericano Sub 20 agli ordini di mister Mascherano, a partire dal 21 gennaio prossimo. Nella lista dei convocati troviamo anche altri elementi in forza al Velez Sarsfield: il talento Perrone, già promesso sposo del Manchester City che ne ha pagato la clausola, e gli attaccanti Castro e Fernandez, a conferma della bontà del lavoro della dirigenza del Fortìn. Per mettere le mani su Gomez occorrerà fare in fretta, la concorrenza non manca, il calciatore ha tanti estimatori pronti a mettere nero su bianco.