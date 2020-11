Un’ostinazione tattica sempre più assidua. Quali possono essere le motivazioni?

È trascorso quasi un mese dalla fine dell’ultima sessione di mercato della Fiorentina. Un mercato che probabilmente poteva essere più strutturato e finalizzato all’acquisto di due figure importanti per la squadra viola, ovvero un centravanti da almeno 10 gol e un regista puro. Non siamo qui certo a ribadire due mancanze che ormai sono sotto gli occhi di tutti, e che recenti gare giocate dalla Fiorentina hanno evidenziato. Il fatto è che fonti vicine all’allenatore viola Beppe Iachini continuano a ribadire che le sue richieste sul mercato fossero incentrate principalmente su profili di questo tipo. Vi è anche la forte possibilità che tali richieste possano essere soddisfatte nel mercato di gennaio. Resta di fatto che il tecnico viola dovrà saper far fruttare meglio gli elementi a disposizione, a prescindere dal solito modulo, in attesa dei rinforzi richiesti. Certo è che la rosa dispone di giocatori di qualità. I ruoli sono tutti coperti. Dalla regia con Pulgar, a quello di centravanti con Cutrone che i gol ha dimostrato di farli nell’ultima parte del campionato scorso. L’ostinazione a schierare giocatori fuori ruolo rischia purtroppo di snaturare chi potrebbe fare bene in campo. Iachini però segue i suoi ogni giorno in allenamento, quindi nessuno meglio di lui può sapere chi è meglio mettere in campo e come. Ma se devono essere due pedine mancanti a sconvolgere l’organizzazione in campo di squadra, forse sarebbe stato il caso di prendere quei giocatori quando era effettivamente il momento senza indugiare oltre. Così non è stato. Non resta che confidare che lo stesso Iachini si accorga prima o poi che qualcosa da cambiare nella disposizione della squadra è evidente che ci sia.

