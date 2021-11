Un’ulteriore settimana di passione per Dragowski: per lui si prepara il ritorno da ex

Sembrava tornato il suo momento, invece per Bartlomjei Dragowski ci sarà da aspettare una settimana in più per tornare tra i pali: il polacco è out da inizio ottobre, dal finale di partita con il Napoli quando si fece male muscolarmente su un rinvio, proprio nel recupero. Fuori dalla Nazionale per due tranche di gare e fuori anche dalle partite della Fiorentina per un mese e mezzo ormai. Il numero uno viola staserà sarà ancora Terracciano, con Dragowski che non è neanche convocato: tutto pronto però per il suo rientro tra una settimana, dato che il calciatore si sta allenando con i compagni ormai da diversi giorni. E sarà un ritorno da ex, contro l‘Empoli, squadra nella quale disputò il suo primo vero spezzone di gare in Serie A da titolare.