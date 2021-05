Un’unica squadra potrebbe portare via Gasperini da Bergamo. E la “simpatia” dei tifosi viola nei suoi confronti resterebbe immutata…

Quando si parla dell’incredibile crescita dell’Atalanta, il primo nome che si fa è sempre quello di Gasperini. Con buona pace dei tifosi della Fiorentina visto che tra le parti non corre buon sangue, il tecnico ha fatto davvero un grande lavoro e i risultati lo dimostrano. Tanto che a Bergamo, ogni anno che passa, si alimenta la paura che Gasperini possa partire verso altri lidi.

La verità, sottolinea tuttomercatoweb, è in realtà che Gasperini non lascerebbe mai l’Atalanta. L’ipotesi di allenare in Premier League, che anni fa stuzzicava l’allenatore, ha perso di valore da quando il club di Bergamo gioca stabilmente in Champions League. L’unica offerta che davvero potrebbe far traballare Gasperini sarebbe quella della Juventus, in quanto si tratterebbe per lui di un salto di qualità nella squadra più vincente d’Italia. Solo il tempo ci dirà se si tratta solo di fantasia o di un’ipotesi concreta, ma una cosa è certa: Atalanta o Juve, la “simpatia” dei tifosi della Fiorentina verso Gasperini non cambierebbe…