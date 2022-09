Up and down: Le gerarchie della Fiorentina sono pronte a cambiare?

Up and down, cambiano le gerarchie. Dopo le prime 11 partite, fra campionato e Conference League, è già tempo di primi verdetti, nonostante che Vincenzo Italiano sia un grande sostenitore della turnazione equilibrata. Eppure alcune scelte mostrano graduatorie diverse, anche in base a condizione fisica, infortuni e forma atletica.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, dopo una perfetta alternanza in attacco fra Jovic e Cabral nelle prime uscite, il colpo di scena è arrivato domenica scorsa quando Kouame ha sparigliato le carte. Ed è una soluzione che l’allenatore della Fiorentina potrebbe riproporre anche in futuro, considerando le caratteristiche all’avversario di turno, ma soprattutto in base alle risposte che saranno in grado di dare i due centravanti. Il serbo e il brasiliano devono svegliarsi e Italiano lo ha ribadito pure a Coverciano giovedì scorso mentre ritirava il premio Nereo Rocco. I dolori del giovane Jovic fra l’altro sembrano già alle spalle, visto che ieri si è allenato regolarmente con la Serbia e al suo ritorno a Firenze, il tecnico viola aspetta di vedere tutta la fame dell’attaccante per riprendersi al più presto il posto dal primo minuto.