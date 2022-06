Ursino: “Mandragora ragazzo eccezionale, è stato frenato solo dagli infortuni. La Fiorentina farebbe un grande acquisto”

L’ex dirigente del Crotone, Giuseppe Ursino, conoscitore di Mandragora proprio ai tempi della parentesi in Calabria, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina, approfondendo nello specifico il possibile trasferimento del centrocampista ex Torino a Firenze: “Con noi a Crotone fece un’annata straordinaria. È un ragazzo eccezionale, per me la Fiorentina farebbe un grande acquisto. Ha delle caratteristiche particolari, ma è un buon centrocampista. È un calciatore importante sia dal punto di vista tecnico che fisico, ed è forte di testa”.

E ancora: “Secondo me è stato frenato dagli infortuni, però vedendolo lo scorso anno mi è sembrato tornare ad alti livelli. Può fare ancora di più. Ma soprattutto, oltre al giocatore, prendi un grande uomo, con grandissima personalità in campo. È un leader. La Fiorentina è una delle società che cerca di migliorarsi anno dopo anno, con Italiano è destinata ad alzare il livello in continuazione”.