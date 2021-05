Ursino: “Montiel deve giocare un campionato intero altrove, Ranieri non è ancora pronto per la Serie A. Fonseca…”

L’attuale DS del Crotone (avversario di domani della squadra viola) Beppe Ursino ha parlato a Radio Bruno, intervenendo su alcuni della Fiorentina. Queste alcune delle sue parole: “Non mi sorprende la crescita di Vlahovic. Montiel deve essere mandato altrove per giocare con continuità in una squadra che gli possa offrire la maglia da titolare. Ranieri (in prestito alla SPAL ndr) non è ancora pronto per la Serie A, gli serve un altro anno in Serie B”

E sull’allenatore: “Fonseca è un bravissimo tecnico che fa giocare bene la squadra, ma sono innamorato di Gattuso. Per me con il Napoli sta facendo cose straordinarie. Juric sarebbe una bella scelta, le sue squadre sono belle da veder giocare e migliorerebbe il parco giocatori. L’aggressività del suo gioco trascina il pubblico”.