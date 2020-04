Ursino: “Quando lanciai Bernardeschi era uno da Juve ma ora è uno dei tanti…”

A Crotone il ds Beppe Ursino ebbe l’intuizione di prendere in prestito dalla Fiorentina Federico Bernardeschi, quando ancora doveva compiere 20 anni. Un anno in cadetteria per farsi le ossa e tornare a piena disposizione della squadra viola. A Tmw Ursino ha commentato così l’evoluzione dell’ex numero 10 viola: “Quando era con me, era da Juve. Da grande squadra. Ora è arrivato proprio alla Juve ed è uno come gli altri, secondo me comunque non sarà ceduto”.