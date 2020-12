Uva: “Il Franchi può diventare un gioiello, un’opportunità che nessuno deve lasciarsi sfuggire. La volontà del Comune è forte e Commisso ha già dato l’indirizzo”

L’ex vice presidente dell’Uefa e ora consulente del sindaco di Firenze, Dario Nardella, per il nuovo stadio, Michele Uva, intervistato dal Corriere Fiorentino, parla dell’opportunità che ha la città per riqualificare il Franchi: “Un club come la Fiorentina ha bisogno di un impianto che diventi la sua casa e dove possa sviluppare e ampliare la sua comunità. Serve uno stadio che sia moderno e che porti dei benefici sia dal punto di vista sportivo che economico. C’è spazio per una profonda riqualificazione del Franchi. Ci sono tanti esempi in Europa di stadi che sono rinati dalle ceneri del vecchio. Firenze può seguire questo percorso”.

Poi aggiunge: “Il Franchi si trova già in una zona molto bella di Firenze…ma tutta l’area sarebbe rivisitata e migliorata. Dipende dai vincoli che saranno imposti alla Fiorentina dal ministero. Se non fosse possibile trasformarlo in uno stadio moderno e funzionale, allora sarà meglio lasciar perdere. Lo stadio è centrale nella vita di tutti i giorni…serve un’opera all’altezza di Firenze”.

In conclusione, Uva dichiara: “La volontà del Comune è forte e mi pare che l’indirizzo del presidente Commisso sia chiaro. Tutti vogliono la stessa cosa. Il Franchi può diventare un gioiello per tutti, mi sembra un’opportunità che nessuno deve lasciarsi sfuggire“.