Vacanze croate per Milenkovic con tanto di mezzo per l’avventura – FOTO

In attesa di tornare a Firenze per ritrovarsi con i compagni, è tempo di relax per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina, che è stato impegnato anche con la Nazionale serba a giugno, si trova in vacanza in compagnia della sua partner, Anja Popovic. La coppia si sta godendo le bellezze dell’isola di Lissa al largo di Spalato, in Croazia.

Nella foto che ha postato la compagna del difensore su Instagram i due si trovano su un mezzo particolare. Un quad per muoversi in velocità tra le strade sterrate dell’isola e per provare un pizzico d’avventura. Ecco l’immagine che ritrae la coppia davanti a un golfo mozzafiato: