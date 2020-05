Vagnati allontana la Fiorentina da Belotti: “E’ molto legato al Torino e ai suoi valori”

Giornata di presentazione per il nuovo ds del Torino Davide Vagnati che in conferenza stampa ha parlato anche di un argomento caldo come il futuro di Belotti, cercato dalla Fiorentina: “Gli ho parlato, mi ha fatto vedere con i fatti quella che è la sua professionalità e il suo attaccamento ai valori del Toro: è in una condizione psico-fisica importante. Si sta allenando molto bene, è in ottime condizioni”.