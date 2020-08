Davide Vagnati, Ds Torino si è soffermato sulla panoramica di mercato a margine della conferenza di presentazione di Ricardo Rodriguez rispondendo anche ad una domanda su Izzo e la Fiorentina: “Normale che in periodo di mercato escano tante voci. Vedremo cosa riusciremo a fare consapevoli del fatto che noi puntiamo a giocatori che abbiano il 100% dei requisiti per giocare in questo Toro”.

1 1 vote Article Rating