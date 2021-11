Valcareggi: “A Empoli una sconfitta che fa male. Plusvalenze? E’ una vita che le fanno, il Chievo ha pagato per tutti ma la Juventus ha altri avvocati…”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato così a A Tutto Gol, trasmissione di Toscana Tv: “Sono decisamente amareggiato per la sconfitta della Fiorentina a Empoli. I viola hanno fatto due errori, e a volte li paghi. Fiorentina male nei secondi tempi? Le cause sono sempre molteplici. Serve semplicemente più attenzione. A me i calciatori gigliati non mi sembravano deconcentrati però. Una sconfitta come questa fa veramente male”.

Poi ha concluso: “Contro la Sampdoria è veramente dura, ci sarà da faticare per vincere la partita. Plusvalenze? E’ una vita che lo fanno. Il Chievo pagò per tutti qualche anno fa. La Juventus? Ha altri avvocati e altri mezzi. La Fiorentina a livello amministrativo è perfetta”.