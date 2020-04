Valcareggi a FN: “Tifosi viola, fatevene una ragione: lasciate che Chiesa vada a vincere altrove e applauditelo quando tornerà a Firenze”

In attesa di scoprire cosa ne sarà del campionato, cominciano ad emergere le prime voci di mercato per quella che sarà una sessione estiva decisamente particolare. Di questo, e in particolare della situazione legata a Chiesa, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi:

Commisso ha blindato Castrovilli e Chiesa. Il primo rimarrà sicuramente, mentre sul secondo il presidente ha aperto anche ad una cessione qualora arrivasse l’offerta giusta. Cosa accadrà secondo lei?

“Riguardo a Castrovilli starà a Firenze per altri tre anni, poi si vedrà. Per quanto riguarda Chiesa, ribadisco volentieri il mio pensiero. Il ragazzo aveva già un accordo con la Juve, poi è arrivato Commisso che lo ha trattenuto (e per questo ho dato voto 10 al mercato viola). Chiesa è rimasto col broncio, e la situazione è migliorata un po’ solo quando è stato esonerato Montella visto che tra i due non correva buon sangue. Da lì è nata una nuova voglia di far bene da parte di Chiesa, ma più per preservare la sua carriera che per il bene della Fiorentina. D’altronde se fosse voluto rimanere lo avrebbe detto, invece non mi sembra che abbia mai fatto dichiarazioni dirette. Quando a Natale la società si è incontrata con il giocatore, le parti hanno firmato una tregua armata: lui avrebbe fatto il massimo per salvare la squadra, ma a fine stagione il suo destino sarebbe stato altrove. A questo aggiungo che se Commisso ha detto quelle cose, allora è praticamente certo che Chiesa andrà via. Il valore del cartellino non subirà grosse conseguenze, chi lo vorrà dovrà sborsare tra i 70 e gli 80 milioni. Le opzioni sono sempre le stesse: Inter e Juventus in Italia, con l’ipotesi Bayern Monaco all’estero. Vorrei dunque fare un appello ai tifosi viola ed invitarli a farsene una ragione, permettendo a Federico di andare a vincere qualcosa perché se lo merita. E’ stato quattro anni a Firenze e ci deve bastare. Giocatori come Antongoni, Del Piero, Maldini, Totti, non esistono più. Anzi, se Chiesa farà bene in altre piazze, noi dovremmo solo esserne orgogliosi. Per me il ragazzo entra di diritto nella élite dei grandi giocatori della Fiorentina, e mi aspetto che come Rui Costa, Batistuta e Baggio venga applaudito quando tornerà a Firenze con un’altra maglia”.

Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, pensa che la Fiorentina cercherà un bomber da doppia cifra o punterà su Vlahovic e Cutrone?

“Io starei su questi due, riprendendo anche Gori dall’Arezzo per metterlo in panchina e fargli fare qualche spezzone ogni tanto per acquisire esperienza. Vlahovic a mio avviso sarà un crack, Cutronè è giovane ma ha già una carriera importante con cento partite nel Milan, che non sono cosa da tutti. Poi magari non sarà un bomber, ma ci accontentiamo che faccia dieci, undici gol. Agli altri ci penserà Vlahovic che, ripeto, secondo me diventerà un vero campione”.