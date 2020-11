Valcareggi: “A Prandelli non si fa un contratto di sei mesi, lui si è messo a disposizione. Gli auguro che diventino sei anni”

A Lady Radio ha parlato il tifoso viola e procuratore Furio Valcareggi sul ritorno alla Fiorentina di Cesare Prandelli: “Cesare è tornato a Firenze perchè questa è casa sua. A un allenatore come lui non si fa un contratto di 6 mesi ma lui si è messo a disposizione. Poi magari questi sei mesi diventano sei anni. Rimane il fatto che non esiste il “si prova con Prandelli”. Prandelli non si prova, Prandelli è. Importante che abbia fatto chiarezza anche su giocatori come Amrabat o Kouame, visto che la sua visione rispetto a quella di Iachini è diversa”.

