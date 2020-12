Valcareggi: “Alla Fiorentina serve un nuovo Ciccio Baiano, un ‘pazzo’ che crei scompiglio negli ultimi sedici metri”

Un attaccante per la Fiorentina dovrà arrivare da questo mercato. Ma secondo il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, non dovrà essere un altro centravanti, ma dovrà avere altre caratteristiche per inserirsi al meglio in questa squadra: “La Fiorentina deve trovare un nuovo Ciccio Baiano, uno che lasci a Vlahovic il palcoscenico. Ci vuole un ‘pazzo’ che scompigli tutto negli ultimi 16 metri, come è stato anche Flachi per dirne un altro”.

