Valcareggi: “Avere vinto contro la Juventus è come avere trovato un portafogli pieno di soldi in terra. Kouame e Cutrone i più ricercati sul mercato e allora perché la Fiorentina dovrebbe privarsene?”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, si è dichiarato soddisfatto per i quattro punti ottenuti dalla squadra contro Juventus e Bologna: “Ho sentito dire “ma che ci serve vincere a Torino?” E’ un qualcosa di incredibile. Ma chi ci va a vincere a Torino delle nostre concorrenti? Noi abbiamo trovato un portafoglio pieno di soldi in terra”.

Sul mercato: “Ho sentito molti addetti ai lavori e posso dire con certezza che i nostri due attaccanti che sono in uscita, Kouame e Cutrone, sono i più cercati in assoluto. E vi dirò di più, io non li venderei proprio. Certo Kouame si deve svegliare e Cutrone come subentrante è fantastico. Il nostro Vlahovic è un giocatore fatto e strafatto e deve giocare con Kouame al suo fianco. L’ivoriano è il partner ideale del serbo”.