Valcareggi: “Avrei dato la fascia da capitano a Vlahovic ad inizio stagione. So che la Fiorentina si sta muovendo all’estero per l’attacco”

L’intermediario e procuratore Furio Valcareggi ha parlato così ad A Tutto Gol, trasmissione di Toscana Tv: “La Fiorentina ha fatto bene, ha ricambiato formazione. E questo significa che tutti i calciatori gigliati sono sulla corda. Il rigore di Vlahovic? Credo sia un grande segnale. Speravo firmasse; un centravanti che vive per il gol, non calcia un tiro dal dischetto? E’ un segnale troppo violento. Lo darei via subito, è il suo desiderio e spero verrà esaudito. Non puoi non tirare un penalty come ha fatto lui.

Poi sul mercato in entrata ha aggiunto: “So che la Fiorentina ha dei movimenti importanti all’estero per l’attacco. Il rigore calciato da Biraghi è la consacrazione della fine. Biraghi? Io avrei fatto capitano Vlahovic. Poi magari gli avrei tolto la fascia. Per me il capitano ideale sarebbe stato Castrovilli”.