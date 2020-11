Valcareggi: “C’è un accanimento su Pradè, ma è abile e arruolato per stare in un grande club. Così come Corvino che ha fatto cose belle e put******”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, su Lady Radio ha preso le difese dell’attuale direttore sportivo viola: “Noto un accanimento su Pradè, ma è bravo, e ha una carriera che parla da sola. Così com’era bravo Corvino, che ha fatto delle cose belle e anche delle puttanate (testuale ndr). Daniele è abile e arruolato per stare in un grande club, non ha bisogno di nulla”.

Poi aggiunge: “Quando abbiamo preso Amrabat hanno fatto il coro di consensi per Pradè. Se Amrabat fa male non diamo la colpa a nessuno, se non a lui. Nel calcio, poggio e buca fanno pari e non è uno sport che si gioca a tavolino”.