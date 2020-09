Valcareggi: “Chiesa vale più di Orsolini, non credo rimanga”

Il noto procuratore fiorentino Furio Valcareggi è intervenuto a Radio Sportiva parlando della situazione Chiesa: ” Commisso ha speso, ha mantenuto la promessa di tenerlo nonostante avesse in tasca 80 milioni dalla Juve. Quindi o qualcuno si presenta con 60/70 milioni, oppure nulla. Per Orsolini il Bologna chiede poco meno, ma Chiesa vale molto di più. Io non credo rimanga, le grandi come Inter e Juventus stanno facendo un po’ di spazio con le cessioni di Costa, Bernardeschi, Candreva. Entro la metà di settembre, secondo me, una decisione verrà presa.

0 0 vote Article Rating