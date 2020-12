Valcareggi: “Come fa Mandzukic a venire alla Fiorentina? Credo che il calciatore direbbe di no”

Ieri sera, ha parlato il noto procuratore Furio Valcareggi, intervenuto telefonicamente durante la trasmissione CasaViola andata in onda su ToscanaTv. Alla domanda su Milik, Piatek e Mandzukic come possibili obiettivi di mercato per l’attacco della Fiorentina ha replicato:

“Giocatori del genere non vengono. Come fa Mandzukic a venire a Firenze? Avrà altre chance. A me non piacerebbe un giocatore abituato a certi palcoscenici, che verrebbe alla Fiorentina convinto di fare tre allenamenti in meno, e non è così. Bisognerebbe capire l’intenzione del calciatore, ma credo che direbbe di no alla Fiorentina. Penso che abbia altre alternative professionalmente migliori rispetto a Firenze, dove magari gioca le coppe. Credo che alla Fiorentina non riguardi un giocatore come lui”.