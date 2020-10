Valcareggi: “Comprare dalla Fiorentina per la Juventus è una goduria. Agnelli a Firenze si fa riempire di insulti e ride. Milik? E’ il Chiesa del Napoli”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, dichiarando: “Comprare da noi (Fiorentina ndr) per la Juventus è una goduria e spendono anche tanto pur di farlo. Prendere i Chiesa e altri è una strategia per rompere l’ambiente. Andrea Agnelli, quando la Juventus viene a giocare a Firenze, passa sotto la tribuna Maratona durante il riscaldamento, fa la sua sfilata. Viene riempito di insulti e ride. Milik è il Chiesa del Napoli: ha già un accordo con la Juventus. Dell’Europeo non gliene fotte, visto che andrà a guadagnare 7-8 milioni di euro”.

