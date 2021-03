Valcareggi: “Con Prandelli la Fiorentina ha cinque punti in più del suo potenziale. Sento cattiverie gratuite attorno alla squadra”

L’intermediario di mercato, Furio Valcareggi, ha parlato del momento della Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “La società è criticabilissima perché non sta facendo bene, ma il pareggio contro il Parma è stato bellissimo. Ho sentito dire che il 3-2 dei ducali è stato un bel gol, mentre il 3-3 è stata una rete fortunata: attorno alla Fiorentina sento cattiverie gratuite e risate, come se fossero a Zelig. Non posso sentire amici miei ed ex calciatori che dicono Prandelli è bollito, inadeguato: ma come si può arrivare così in basso nel giudizio? Cesare è un allenatore che è venuto alla Fiorentina al posto di Iachini, se fosse venuto un pischello a quest’ora saremmo nel muro più totale. Con Prandelli abbiamo cinque punti in più del nostro potenziale. De Zerbi? Lo ritengo sopravvalutato, a me piace di più Italiano. La Fiorentina ha bisogno di noi e non di prendere schiaffi in viso da tutti. A fine anno si fa un repulisti totale, ma ora dobbiamo pensare al presente”.