Valcareggi: “Conferenza stampa vulcanica di Commisso. Vlahovic nel mirino del Napoli? Se hai la fidanzata bella, te la guardano”

Furio Valcareggi, procuratore sportivo e tifoso della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Che ambiente ci sarà a Firenze per Fiorentina-Napoli? La città sta bollendo, il presidente Rocco Commisso ha fatto una conferenza stampa vulcanica. C’è silenzio sugli spalti, giocare senza tifosi favorisce il Napoli. I viola sono meno aggressivi perché sono salvi. Se il Napoli gioca da Napoli, può farcela. La Fiorentina è attenta ma non attentissima. Il popolo viola è in ebollizione, ma senza pubblico è ininfluente”.

“La Fiorentina è una signora squadra, ma il Napoli è più forte. Non commetta l’errore di pensare che sarà facile perché la Fiorentina è salva. Dicono che Gennaro Gattuso possa arrivare a Firenze l’anno prossimo, ma io non ci credo molto. Al suo posto, resterei a Napoli a fare la Champions League. A Firenze sarebbero contenti di averlo come allenatore? Solo se vince. Dusan Vlahovic nel mirino del Napoli? Se hai la fidanzata bella, te la guardano. Vlahovic è nel mirino di tutti, nel mirino dell’Europa”.