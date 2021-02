Valcareggi: “Di Bello dovrebbe smettere di arbitrare, per l’espulsione di Milenkovic la partita andrebbe rigiocata. Squalifica ridicola”

Netta la presa di posizione di Furio Valcareggi che, intervenendo a Lady Radio, ha parlato anche della squalifica di Milenkovic e della decisione presa in campo dall’arbitro Di Bello in Torino-Fiorentina. Queste le sue parole: “Ma Di Bello la sera a cena cosa ha raccontato ai suoi figli dopo l’espulsione a Milenkovic? Dopo aver rivisto l’episodio puoi cambiare il referto, doveva farlo. Per una cosa così bisognerebbe rigiocare la partita perché Belotti che lo ha preso in giro facendo quella sceneggiata, ci ha pure fatto gol! Come si fa a dare due giornate per una cosa simile? Allora Belotti ne dovrebbe prenderne tre. Quell’arbitro deve smettere di arbitrare, perché non lo sa fare!”

