Valcareggi: “Gli attaccanti comprabili sono peggiori di tutti quelli che ha la Fiorentina. Per rinforzare la squadra serve solo Torreira”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, commentando le vicende di mercato dei viola ha detto: “Gli attaccanti ‘comprabili’ in Italia sono peggiori di quelli che ha attualmente la squadra gigliata. Quindi mi tengo quelli che ho. Per esempio ritengo Vlahovic migliore di Piatek. Piuttosto andrei su Torreira per rinforzare la squadra e c’è da trovare anche un terzino sinistro, perché Biraghi non mi piace per niente”.

