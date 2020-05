Valcareggi: “Il campionato va finito per forza. Il calcio movimenta l’Italia. Gli invidiosi se ne facciano una ragione”

L’opinionista e agente Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio parlando della ripresa del campionato: “Spadafora ha fatto una uscita di fòra, ci sono molte persone che hanno invidia verso il calcio. Il calcio è come la scuola e il lavoro, movimenta l’Italia. Il calcio è fondamentale, mantiene tutti gli sport. Molti di questi senza il calcio non farebbero neanche le Olimpiadi. Ci sono sport piccoli che non hanno i soldi. Se ne facciano una ragione gli invidiosi del calcio”

E ha continuato: “Riaprire a rischio zero è impossibile. Bisognerebbe essere dei vigili laici. Il rischio zero non ci sarà, il calcio deve ripartire, togliersi di mezzo le dodici partite che mancano. E ripartire col campionato 20/21 a settembre. Le date del mercato sono semovibili, ma si farà tutto in ritardo con soluzioni non perfette ma accettabili. Il campionato va finito per forza. Il tempo per finirle può essere un mese. Il calcio fa ripartire tutto, è un dato di fatto. Il calcio manca più di tutto, se ricomincia torna il telefono”