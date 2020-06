Valcareggi: “Juric sarebbe un allenatore troppo normale per la Fiorentina, serve uno dei toscani rimasti liberi”

A Lady Radio l’agente Furio Valcareggi ha parlato così della sfida di stasera e del futuro della panchina: “Sono un po’ più ottimista perché ho visto la Fiorentina crescere contro il Brescia mentre la Lazio a Bergamo è andata in calando. Mi piace l’idea di puntare su Cutrone, che magari si sblocca: la staffetta con Vlahovic è e sarà una consuetudine anche se io li proverei a far giocare insieme. Non vedo reali rischi di retrocessione ma bisogna che la Fiorentina faccia diversi punti, così magari finiranno le voci su Iachini e potrà essere confermato fino in fondo. In società non parlano di questo, vuol dire che c’è una pausa di riflessione su di lui: chiaro che se le vince tutte e 11 rimane lui. Per dare una svolta vera servirebbe uno dei toscani liberi, uno è Allegri ma non viene, un altro è Spalletti che dovrebbe rinunciare a dei soldi e a degli obiettivi. In seconda battuta c’è anche Mazzarri, che vi assicuro che non è così antipatico, Juric invece sarebbe un rimedio normale. Io vorrei parlare di un progetto vincente, con più carriera vincente alle spalle”.

5 1 vote Article Rating