Valcareggi: “La Fiorentina non accetterà sciacallaggio su Vlahovic. Il serbo non può stare a vedere Ballando con le Stelle il mercoledì”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato così a Toscana Tv: “La Fiorentina ha una sola possibilità di tenere Vlahovic. L’attaccante serbo dovrebbe convincere i suoi procuratori a restare a Firenze in caso di Europa League. Altrimenti se la Fiorentina dovesse restar fuori dalle coppe, sarà cessione. Vlahovic il mercoledi deve giocare, non può stare a vedere Ballando con le Stelle.

Poi ha proseguito: “Adesso è intervenuto Antonio Conte, penso che se l’ex CT lo vuole, lo prende subito. Altrimenti andrà alla Juventus. La Fiorentina non accetterà sciacallaggio su Vlahovic: o arriveranno i soldi che chiede o andrà via come svincolato”.