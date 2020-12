Valcareggi: “Ma in che condizioni è Kouame? Non lo voglio vedere in campo per un mese. Non sono per i vecchietti, ma con Llorente avremmo avuto cinque gol in più”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio, parlando della squadra viola ha dichiarato: “I tifosi ce l’hanno con Prade però Cutrone lo volevamo tutti. Amrabat non se parla. Kouame poi è fortissimo, ma se gioca così non lo voglio vedere per un mese. E’ un problema suo”.

Poi ha spiegato in tema di attaccanti: “Io non sono per i vecchietti, ma Llorente i tre gol di testa che ha sbagliato Kouame e i due di Vlahovic li avrebbe fatti”.