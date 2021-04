Valcareggi: “Prandelli? Credo che abbia fatto almeno 5 punti in più di quelli che avrebbe fatto qualcun altro, Callejon non più da Fiorentina. Iachini non penso che abbia perso serenità ma…”

Il procuratore e intermediario di mercato Furio Valcareggi a Toscana Tv ha toccato vari temi di attualità viola: “Anche quando si gioca ai giardini, solitamente i migliori non si tolgono mai dal campo. Quando aveva la palla Castrovilli sentivo comunque odore di gol. Così come per Bonaventura. Non erano da togliere, ma magari hanno chiesto il cambio, non lo so. Iachini non penso che abbia perso serenità. Ma quei cambi non sono certo stati azzeccati. Prandelli? Credo che abbia fatto almeno 5 punti in più di quelli che avrebbe fatto qualcun altro. Callejon non è più un calciatore per la Fiorentina. Non deve giocare, non ha il “volto agonistico”. Prandelli questo lo aveva capito”.