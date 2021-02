Valcareggi: “Prandelli è giusto che rimanga ancora…ma non dietro ad una scrivania. Ha energie per allenare altri quindici anni”

Il futuro allenatore della Fiorentina? Il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi, non ha dubbi in merito e punta su Cesare Prandelli.

“Si merita di essere riconfermato – ha detto a Lady Radio – ma non lo voglio dietro ad una scrivania, ma in panchina, perché lui ha energie per allenare altri quindici anni. E poi per essere dirigenti bisogna essere ‘mariuoli’. La speranza è che possa riportare la Fiorentina ai livelli che abbiamo vissuto durante la sua prima esperienza. E’ giusto sottolineare anche il fatto che, a differenza di Iachini, non ha avuto a disposizione un Chiesa a destra, altrimenti…”.