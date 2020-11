Valcareggi: “Prandelli rimarrà a Firenze ben oltre i sei mesi del contratto. Ha già capito come risolvere i problemi della squadra”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Ritorno di Pedro? E’ una situazione difficile da gestire. Io l’ho visto giocare con la Primavera e non era male, il problema è che quando ha avuto chance in prima squadra ha fallito. Certo, vedendo ciò che sta facendo in Brasile e con la Nazionale forse sarebbe necessario fare qualche riflessione. A chi dice che il campionato brasiliano non è come quello italiano, risponde che il calcio è tutto uguale. Prandelli? Il fatto che lui abbia accettato un contratto di sei mesi è già un segnale di amore per Firenze. Con una carriera come la sua, secondo me non devono esistere periodi di prova. Sono sicuro che il suo rapporto con la Fiorentina andrà oltre questo campionato, anche perché lui è un programmatore e deve avere la possibilità di lavorare sul lungo termine. Inoltre condivido a pieno tutte le idee tattiche che ha esposto in questi giorni, che secondo me porteranno anche a rivitalizzare Vlahovic portandolo a segnare un gol a partita. Sarri allenatore con Prandelli in società? E’ un discorso senza senso, un’offesa verso Prandelli che vale esattamente quanto l’ex Juventus. Inoltre da quel che so i contatti tra la Fiorentina e Sarri non ci sono mai stati. Ribery? La sua fortuna l’ha fatta rimanendo per diciassette anni in quei quaranta metri tra la bandierina e l’area avversaria. Non posso vederlo tornare a centrocampo, rincorrere gli avversari; lui deve stare dove sa dare il meglio di sé, e Prandelli lo ha già capito. Esattamente come ha già capito che l’habitat di Callejon è la fascia. Il calcio è difficile per chi lo vuole rendere tale, come faceva Iachini. Prandelli invece è tornato perché ha capito che la squadra, se viene fatta giocare come si deve, ha tutte le qualità per fare bene. Difesa? Igor è un buon giocatore, non capisco chi pensa il contrario. Con la difesa a quattro, in attesa di Pezzella, giocheranno Caceres, Mlenkovic, Biraghi e Lirola“.

