Valcareggi: “Prandelli si è dimesso perché era incaz*****. Hanno detto delle cose da querela su di lui che gli hanno dato noia”

Il giorno dopo le dimissioni di Prandelli, il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, su Lady Radio ha spiegato: “Ho letto di depressione, tensioni e quant’altro, ma Prandelli era solo incazzato (testuale ndr) per quello che accadeva intorno, per quello che sentiva dire da persone influenti. Hanno detto delle cose da querela su di lui e questo gli ha dato molta noia”.

E ancora: “Contro il Milan abbiamo giocato bene, l’arbitro è stato pezzo. Ibrahimovic ha fatto wrestling in campo e Pezzella che fa? Protesta per il fuorigioco che non c’è. Questo fa capire che non è molto presente. Prandelli ha fatto un gesto raro, un gesto d’amore per la città che però nei fatti non ci stava perché stava facendo bene”.