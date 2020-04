Valcareggi: “Purtroppo per la Fiorentina bisogna accettare le scelte di Chiesa: Conte vuole portarselo a Milano. Ha un’offerta di 6 milioni di ingaggio”

Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio del futuro del calcio italiano ma non solo: “Chiesa? La pace armata di Dicembre-Gennaio dopo l’esonero di Montella scadeva con la fine dell’anno. Purtroppo per la Fiorentina bisogna accettare le scelte di Chiesa. Di sicuro faranno di tutto per non darlo alla Juve anche se mi risulta che lo vuole. Lo vuole anche Conte e quando lo vuole Conte lo prende. Sarà una grande lotta tra Juve e Inter ma la cosa buona per la Fiorentina è che non si è svalutato. Vale 60-70 milioni. Rinnovo? I 4,5 milioni della Fiorentina sono una bella offerta, ma di là avrebbe 6 milioni”.